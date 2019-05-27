Göktürk Hasdal yolunda kaza
Göktürk Hasdal yolunda seyir halindeki hafif ticari bir araç, emniyet şeridinde duran bir otobüse arkadan çarptı.
- İHA
Göktürk Hasdal yolunda seyir halindeki hafif ticari bir araç, emniyet şeridinde duran bir otobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.
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