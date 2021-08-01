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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

AA1 Ağustos 2021 Pazar 10:18 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 10:19
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Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

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