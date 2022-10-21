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Gökyüzünde kalp kriz geçirdi... THY uçağı İstanbul'a geri döndü

Türk Hava Yolları (THY)'nın İstanbul-İslamabad seferini yapan uçağı, yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine kalkışından bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

DHA21 Ekim 2022 Cuma 01:54 - Güncelleme:
Gökyüzünde kalp kriz geçirdi... THY uçağı İstanbul'a geri döndü
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THY'nin TK710 sefer sayılı Airbus330-300 tipi uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad seferini yapmak üzere 266 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan 20.53'de havalandı.

Kalkışından kısa bir süre sonra yolculardan biri fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya ilk müdaha uçakta kabin ekipleri tarafından yapıldı.

UÇAK YENİDEN HAVALANDI

Durumdan haberdar edilen pilotlar, bunun üzerine Karadeniz üzerinden İstanbul'a dönüş kararı aldı. THY uçağı 21.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inerken, yolcu da ambulansla hastaneye götürüldü. Daha sonra aynı uçak, 23.10'da İslamabad'a gitmek üzere yeniden havalandı.

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