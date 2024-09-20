TEKNOFEST 2024 kapsamında Mersin Engelsiz Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Drone Şampiyonasında ön elemeler ve birinci etap sonucu başarılı olan 24 yarışmacı rekabet edecek.
Yarışma, FPV kamera kullanımı ve belirli frekanslarda çalışacak şekilde ayarlanmış İHA'lar ile yapılacak. İHA'ların boyutları 180-250 mm arasında ve tüm teknik gereksinimlere uygun olacak. Video vericileri sadece talimat verildiğinde çalıştırılacak. Pilotlar, yarışma süresince belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına uyacaklar. Yarışma formatı, eleme usulü olup, sıralama turları sonrasında en iyi dereceleri alan yarışmacılar eleme turlarına katılacak.FİNAL ADANA'DA YAPILACAK
Üç etap olarak gerçekleştirilen şampiyonanın final etabı TEKNOFEST Adana'da yapılacak. İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana'da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde dereceye giren sporculara birincilik ödülü 50.000 TL, ikincilik ödülü 40.000 TL, üçüncülük ödülü ise 30.000 TL verilecek.