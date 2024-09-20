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Gökyüzünün şampiyonları Mersin'de buluşuyor! TEKNOFEST drone şampiyonasının ikinci etabı başlıyor

Teknoloji ve hız tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST Drone Şampiyonasının ikinci etabı 21-22 Eylül tarihlerinde Mersin'de gerçekleştirilecek.

20 Eylül 2024 Cuma 15:52 - Güncelleme:
Gökyüzünün şampiyonları Mersin'de buluşuyor! TEKNOFEST drone şampiyonasının ikinci etabı başlıyor
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TEKNOFEST 2024 kapsamında Mersin Engelsiz Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Drone Şampiyonasında ön elemeler ve birinci etap sonucu başarılı olan 24 yarışmacı rekabet edecek.

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası, drone yarışçılarını kıyasıya rekabetin içine çekiyor. 2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği bu etkinlik, 2021 yılından itibaren TEKNOFEST çatısı altında düzenleniyor ve STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) tarafından yürütülüyor.

DERECE ALANLAR ELEME TURLARINA KATILACAK

Yarışma, FPV kamera kullanımı ve belirli frekanslarda çalışacak şekilde ayarlanmış İHA'lar ile yapılacak. İHA'ların boyutları 180-250 mm arasında ve tüm teknik gereksinimlere uygun olacak. Video vericileri sadece talimat verildiğinde çalıştırılacak. Pilotlar, yarışma süresince belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına uyacaklar. Yarışma formatı, eleme usulü olup, sıralama turları sonrasında en iyi dereceleri alan yarışmacılar eleme turlarına katılacak.

FİNAL ADANA'DA YAPILACAK

Üç etap olarak gerçekleştirilen şampiyonanın final etabı TEKNOFEST Adana'da yapılacak. İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana'da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde dereceye giren sporculara birincilik ödülü 50.000 TL, ikincilik ödülü 40.000 TL, üçüncülük ödülü ise 30.000 TL verilecek.

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Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme şansını da elde edecek.

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