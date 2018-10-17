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Gölcük'te ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

  • DHA
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Yangın, saat 22.00 sıralarında Selimiye Köyünde Ahmet Yavru'ya ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle ve evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
 
Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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