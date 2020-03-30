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Güncel

Gönüllülerden sağlık çalışanları için 'yüz koruyucu siper'

Antalya'da bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olabilmek için kendi imkanlarıyla 3D yazıcıyla 'yüz koruyucu siper' üretiyor.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 14:25 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 14:25
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Antalya'da emekli hemşire Umut Araz'ın kurduğu Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği, üyelerinin 3D yazıcılardan gönüllü ürettiği yüz koruyucu siperleri dezenfekte ederek kentteki farklı sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.

Derneğin gönüllülerinden Mert Yoldaş, AA muhabirine, üç yıl önce hobi amaçlı evine kurduğu 3D yazıcıyı, sağlık çalışanlarına siperli maske üretmek için kullandığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde vatman olarak çalıştığını ifade eden Yoldaş, "Bir siperin yazıcıdan çıkışı 2,5-3 saati buluyor. Geceleri bile saatimi kurup kalkıyorum ve 3D yazıcıyı tekrar çalıştırıyorum. İki tane 3D yazıcım var. Günde en fazla 16 tane üretebiliyorum. Tamamen yardım etmek için bunu yapıyorum. Hasta olduğumuzda bize doktorlarımız bakacak, onların sağlığı her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

- "HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI"

Dernek Başkanı Umut Araz da, Türkiye genelindeki hastanelerden çok talep olduğunu, ürettikleri siper maskeleri dezenfekte ettikten sonra sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini aktardı.

Araz, "Bu süreçte büyük bir dayanışma göstermek zorundayız. İnanılmaz talep var. Sabahlara kadar 3D yazıcılarda aparat üretiliyor. Daha fazla üretebilmek için bir mühendisle görüştüm, bunun kalıbını üretecek. O zaman günde 2 bin siperli yüz koruyucu basabileceğiz. Bu tamamen gönüllü bir hareket." şeklinde konuştu.

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