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Google çöktü mü? Türk Telekom çöktü mü? İnternet kullanılamıyor hatası yaşanıyor!

Google çöktü mü? Türk Telekom çöktü mü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştrıılıyor. Bazı kullanıcılar İnternet kullanılamıyor hatası yaşıyor. Google arama servisi başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına erişim sorunu yaşandı. Eş zamanlı olarak Türk Telekom servislerinde de sıkıntılar yaşanıyor. Google’a giriş yapmak isteyenlerin karşısına sunucuya bağlanamadı hatası veriyor. YouTube, Gmail gibi platformlarda da giriş sağlanamıyor. Peki, Google neden giriş yapılamıyor?

20.01.2020  16:49 - Güncelleme: 20.01.2020  16:49

Google’a bir süredir erişim engeli yaşanıyor. Google çöktü mü? Türk Telekom çöktü mü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bazı kullanıcılar İnternet kullanılamıyor hatası yaşıyor. Google’a giriş yapmak isteyenlerin karşısına sunucuya bağlanamadı hatası veriyor. YouTube, Gmail gibi platformlarda da giriş sağlanamıyor. Peki, Google'a erişim sorunu neden yaşanıyor?

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı internet kullanıcıları google erişim sorunu yaşadı. İnternet erişiminde sorun yaşayan sosyal medya kullanıcıları, Google çöktü mü, internete neden girilemiyor sorusunun cevabını arıyor. Google, Twitter'da da TT listesine girmiş durumda.

Google'a neden erişim sağlanamadığı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

İNTERNET KULLANILAMIYOR HATASI YAŞANIYOR!

Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ? TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ? İŞTE TWİTTER YORUMLARI:

- En sevdiğiniz ve kullandığınız arama motoru çökmüş.

+ Eskiden en sevdiğim ve kullandığım arama motoru. #Google

Kırk yılda bi ders çalışalım dedik. Onda da koskoca #Google çöktü

Ve #Google ve servisleri

bizi alıtırşmak için yine çöker..

Bir gün tamamen kapanacak..

Bekliyoruz..

#TürkTelekom sen şaka mısın ya? Son bir aydır 16mbps olan interneti 10mpps alıyorum yetmezmiş gibi bu sefer internet hepten kesildi #Google yok. Rezilsiniz rezil!

Türkiye'de #Google servislerine erişimde yine ciddi sorunlar yaşanıyor. Sorun, Türkiye dışındaki ülkelerde de olmakla birlikte ağırlıklı olarak Türkiye'nin batısında yaşandığı gözlemleniyor.

anlık internetin düzelmesini bekliyorum #google

#Google servisleri olan YouTube, Gmail ve Google arama motoru kullanılamıyor

Google'a bağlı servislere zorlukla erişim sağlanıyor 

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