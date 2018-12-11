Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisini kapatıyor

Şirket, bu yeni sistem açığının 52,5 milyon kullanıcıyı etkilediğini açıkladı. Google, sistem açığının, hesap gizli olsa bile, kullancıların isim, e-posta adresi, meslek ve yaşını, üçüncü şahıslara açık hale getirdiğini duyurdu.

Bu yeni açığın sistemi Kasım ayından itibaren etkilemeye başladığı belirtildi.

Şirket, Ekim ayında bir sistem açığı sonucu 500 bin kullanıcının bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesinin ardından Google+ servisini kapatacağını duyurmuştu.

YENİ SİSTEM AÇIĞININ ARDINDAN KAPANIŞ TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı David Thacker, “Bu yeni sistem açığının keşfedilmesiyle, Google+ API’larını (uygulama programlama arayüzlerini) kapatmayı hızlandırma kararı aldık. Bu önümüzdeki 90 gün içerisinde gerçekleşecek” açıklamasını yaptı.

Thacker, Google çalışanlarının sistem açığını rutin testler sırasında bulduklarını ve açığın kötü niyetli kişilerce kullanıldığına dair bir kanıt olmadığını da sözlerine ekledi.

Google, önceki sistem açığını Mart ayından beri bilmesine rağmen kamuoyuna Ekim ayında açıklaması nedeniyle eleştirilmişti.

Şirket ise açıklamasında, olayın kamuoyuna duyurulmayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtmişti.

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurmuştu.

CEO SUNDAR PİCHAİ ABD KONGRESİ’NDE İFADE VERECEK

Yeni sistem açığına ilişkin açıklama, Google’ın CEO’su Sundar Pichai’nin ABD Kongresi’nin bir komitesinde ifade vermesinden bir gün önce geldi.

Sundar Pichai, arama motorunun algoritmasındaki taraflılık iddialarına yanıt verecek.

Google’ın CEO’suna, şirketin Çin ile ilgili hedefleri ve şirketin kadın çalışanlarına muamelesi de sorulacak.

Çalışanlar, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini talebiyle Kasım ayında dünya genelinde iş bırakma eylemine gitmişti.

(Mynet)