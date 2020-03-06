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Son dakika... Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı'nın yerine geçen isim belli oldu

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliğine AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

AA & DHA06 Mart 2020 Cuma 15:35 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:56

Yalova Belediyesi’nde Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova’nın geçici Belediye Başkanı seçildi.

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