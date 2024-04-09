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Güncel

Göreve başladığı gün makam odasının kapısını söktürdü

Mardin'de AK Parti'den Savur Belediye Başkanı seçilen Engin Uğur Hamidi, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.

AA9 Nisan 2024 Salı 16:52 - Güncelleme:
Göreve başladığı gün makam odasının kapısını söktürdü
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Savur Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını aldıktan sonra makamına geçen Hamidi, ilk iş olarak belediye çalışanlarına talimat vererek makam odasının kapısını söktürdü ve kendisini ziyarete gelenlerin tebriklerini kabul etti.

Hamidi, gazetecilere, AK Parti olarak Savur'da belediyeyi kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede yaşayan Türk, Kürt, Arap 30 bin Savurlunun sorumluğunu üzerinde taşıdığını, bu bilinçle çalışmaları sürdüreceğini ifade eden Hamidi, "Parti rozetimi yakamdan çıkarıyorum. AK Parti'liyim ama hizmet açısından artık bir partim yok. Çünkü ben herkese eşit davranacağım. En ücra köylere kadar kimin hizmete ihtiyacı varsa onlara hizmet yapılacak. Önceliğimiz parti olmayacak. Partili partisiz herkese hizmet için koşacağız. Bize oy veren de vermeyen de başımızın tacıdır." dedi.

Hamidi, doğup büyüdüğü ve herkesin kendisini yakından tanıdığı ilçede vatandaşlarla randevu sistemiyle görüşmek istemediğini dile getirerek, bu nedenle sekreterlik ve makam odasının kapısını kaldırttığını aktardı.

Makama gelir gelmez ilk icraatının bu olduğunu anlatan Hamidi, şunları kaydetti:

"Herkes bana cep telefonuyla ulaşacak, 24 saat açık zaten. Makamı çok kullanmayacağız. Burada makam odamız var ama resmiyet gereği bulunuyor. Genelde belediyenin önünde açık alanda insanlarımız gelecek, görüşeceğiz. Randevu sistemi olmayacak. Kapıyı, x-ray cihazını kaldırdık. Halkın içinden geldik. Şeffaf belediyecilik olacak. Şeffaf olmayan hiçbir şey olmayacak. Amacımız hizmet. İlk yapacağımız hizmet Savur-Mardin ve Savur-Batman kara yolunu hizmete açmak. Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle bu yolu bitireceğiz. Sonra Savur Deresi'ni ıslah edeceğiz. Eskisi gibi canlı türlerinin sularda yetiştiğini görürsek Savur turizm açısından bir seviye atlar. Şeffaf, dürüst, akılcı belediyecilikle Savur'u canlandıracağız. Savur'daki değişimi izleyeceksiniz. Çok güzel projelerimiz var. Çok güzel bir ekip kurduk."

  • Mardinde AK Parti
  • Savur Belediye Başkanı
  • Engin Uğur Hamidi

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