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Güncel

''Görevi kötüye kullandığı'' iddia edilen doktor tutuklandı

Kırklareli'nde 'görevi kötüye kullandığı' iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 08:59 - Güncelleme:
''Görevi kötüye kullandığı'' iddia edilen doktor tutuklandı
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Kırklareli'nde görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

MEDİKAL FİRMA YETKİLİSİNE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı mağdurların şikayeti üzerine Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor S.A, sekreteri B.N. ile medikal firma yetkilileri Ö.Ö, Ö.C.K. ve I.I.Ç. hakkında soruşturma başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor S.A. görevini kötüye kullandığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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