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Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Zırığ'a hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan, aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanık hakkında, 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.

AA27.12.2019  11:44 - Güncelleme: 27.12.2019  11:44

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Daha sonra mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyor.

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