04 Nisan 2020 Cumartesi 08:35 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 08:35

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle mücadelede Türkiye ilk günden beri aldığı önlemlerle işi sıkı tutmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayı 1 milyonu aşarken 58 bin 243 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün yeni merkez üssü ise ABD oldu. ABD'de vaka sayısı 266 bin 671'e yükselerek İtalya'yı geçti. ABD ve Avrupa'da sağlık sistemi çöktü. Yaşlı insanları hastanelere almayarak adeta ölüme terk ettiler. Türkiye'de ise yaşlı insanlara devlet bizzat hizmet veriyor.

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ HEDEF HALİNE GELDİ

ABD'de yaşayan Türk Profesör Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye'ye övgü dolu sözler sarf etmişti. Çilingiroğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısının gücüne dikkat çekerek, "Sizler çok şanslısınız. İşsiz bile kalsanız 50 TL SGK ödemesi ile ilaç alıp, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden razı olsun. Hükümetimizden razı olsun" demişti.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞİNE SON VERDİ

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuşan Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı. Kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirten Çilingiroğlu, "Ben isim yapmak için televizyonda değilim tam arada Koç Üniversitesi'nden istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki ilişkiniz bitmiştir. Fakülteden atıldınız. Benim Allah'tan başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'nde çok emeğim geçti. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Gerekçe olarak da çıktığım programlar gösterildi" dedi.

(Sabah)