Görüntüler ağızları açık bırakmıştı: Basın Ekspres magandaları yakalandı

Geçtiğimiz salı günü Basın Ekspres yolunda iki sürücünün trafikte korkuya neden olan görüntüleri kameralara yansımıştı. Kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan H.Y. ile A.Ö. yakalandı. Sürücülerden H.Y.'ya tehlikeli şerit değiştirmekten 427 lira, cam filminin kurallara uymamasından 427 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 lira ve trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmekten 196 lira ceza kesildi.

Diğer sürücü A.Ö.'ya ise tehlikeli şerit değiştirmekten 427 lira, cam filminin kurallara uymamasından 427 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 lira, trafiğin olağan akışına aykırı ani yavaşlamak, yavaş seyretmekten 196 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 196 lira cezai işlem uygulandı. Her iki sürücüye toplamda 2 bin 692 lira ceza kesilirken yapılan incelemede H.Y.'nin A.Ö.'nün aracına çarpıp kaçtığı, A.Ö.'nün de takibe başladığı belirlendi. Yeşilköy Mahallesinde son bulan kovalamacanın ardından H.Y.'nin olay yerinden aracıyla kaçtığı tespit edildi. H.Y. ve A.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara teslim edildi.