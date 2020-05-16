Gözler normalleşmenin kritik dönemi haziranda

16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:54

YARGIDA NORMALLEŞME: Koronavirüs salgını nedeniyle yargıda bir dizi önlemler alındı. Adliyelerde mahkemeler nöbet usulüne göre yapılırken sadece 2 aydır tutukluluk hali gerektiren ve acil olan davalara bakıldı. Normalleşme yönünde ilk adımı atacak olan adliyelerde ara verilen duruşmalar ve diğer uygulamalara 15 Haziran’da başlanması planlanıyor.

SINAVLAR BAŞLIYOR: Normalleşme adımları çerçevesinde YÖK kurumları sınavı 27-28 Haziran‘da, LGS, 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran‘da yapılacak. Üniversitelerin de 15 Haziran’da akademik takvime dönmesi planlanıyor.

ASKERLER KIŞLAYA: Askerlerle ilgili faaliyetler 1 Haziran’da, celp hizmetleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

BAYRAM SONRASI TATİLE: Seyahat kısıtlamasının kalkması halinde, bayram sonrası oteller misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

ESNAFIN DÖNÜŞÜ: Berber ve kuaförlerin ardından diğer esnafın da kademeli olarak işyerlerini açması planlanıyor.

YURTİÇİ VE 19 ÜLKEYE UÇUŞ İÇİN GERİ SAYIM

Akşam'ın haberine göre, hava ulaşımında normalleşme için THY, 3 aylık planlama yaptı. İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durduran THY, Haziran’da gökyüzüne kavuşuyor. Yurt dışında ise 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Kanada, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Gürcistan, Lübnan, Kuveyt ve İsrail gibi ülkelerin başkentlerine uçuş yapılacak.

YHT YOLCULARINI % 50 AZALTACAK

TCDD, ara verilen Yüksek Hızlı Tren seferlerine 1 Haziran’da başlayacağını duyurdu. “Geçiş dönemi”ne getirilen kurallar şöyle: Trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak, satın aldığı koltuğa oturabilecek. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜN

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi, kuralları şöyle açıkladı: “Birebir yakın temastan kaçınılmalı. 600 kişilik bir kapasitesi varsa maksimum 120- 125 arasında kişi alınması gerekiyor. Masalarda 4- 5 kişi 1-1.5 metreyi koruyacak şekilde oturmalı. Maskesiz asla düğün yapılmamalı. Takılar bir sandık içinde toplanmalı. Sosyal mesafe korunmadan halay veya herhangi bir oyun oynanmaması gerekiyor. Bunun için kır düğünü daha mantıklı geliyor.”

CEMAATLE AVLUDA NAMAZ 12 HAZİRAN’DA

Haziranda ibadetle ilgili de önemli adımlar atılacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, katıldığı bir canlı yayında 15 Mart’ta ibadete kapatılan camilerin, 12 Haziran’da yeniden açılacağını açıkladı: “Cumhurbaşkanlığımızın normalleşme sürecinde yapmış olduğu planlama dahilinde vermiş olduğumuz bir tarih 12 Haziran. Camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayabileceğiz. Cemaatimiz abdestini evlerinde alacak. Maskelerini takıp seccadelerini kendileri getirecek. Sosyal mesafe kuralına göre iki kişi arasında 1.5 metre mesafe olacak.”