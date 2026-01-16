Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Her mahallesi ile İstanbul" konseptinin kış dönemi saha çalışmaları dolayısıyla bir arada olduklarını belirten Özdemir, 150 bin yeni üyeyle AK Parti İstanbul ailesini daha da büyütmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çarşı pazar ziyaretleri, esnaf ve vatandaş buluşmalarıyla çalışmalarına var güçleriyle devam ettiklerini aktaran Özdemir, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle yapmış oldukları çalışmaların 2025 yılının en önemli etkinlikleri olduğunu dile getirdi.

Özdemir, 2026'da da bu çalışmaları büyüterek yollarına devam edeceklerini, 2026'nın ilk çeyreğinde, kış dönemi saha çalışmalarıyla birlikte İstanbul'un her bölgesinde ve milletvekilleriyle saha çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.



Bu çalışmalarda milletle olan güçlü bağlarını daha da kuvvetlendireceklerini aktaran Özdemir, "Milletimizle olan güçlü bağımızı İstanbul'un ve ülkemizin geleceği adına bir fırsata çevirmeye gayret edeceğiz. Bugün aynı şekilde Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt'ta milletvekillerimizle birlikte İstanbul Teşkilatı olarak çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. 13 hafta sonunda İstanbul'umuzda girilmedik sokak bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Senin Hayatından Gidiyor" başlığıyla, billboardlarda, 7 yılı neredeyse doldurmak üzere olan İBB'nin "İstanbul hizmetsizliğini" vatandaşla paylaştıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Burada muhatabımız vatandaşlarımızdı ama bu muhataplığın ne kadar yüksek ölçüde kabul edildiğini gören CHP'nin panik havasıyla Genel Başkanından tüm teşkilat mensuplarına bir cevap verme gerekliliğini de çok iyi anlıyoruz. Burada bahsetmiş olduğumuz milletimizin içinde bulunduğu durumu, milletimiz tarafından net bir şekilde kabulünü gören CHP panikle en üst ölçekte bu yapmış olduğumuz çalışmalara cevap verme gereği hissetti. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Kampanyayı billboardlardan indirme çabalarını da bizzat yakinen takip ettik. Basına kendileri tarafından ifade edildiği üzere, bu kampanya mecralarının ihalesini almış olan şirkete ihtar çekecek kadar aciz bir yönetim anlayışını da üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Beşiktaş mitinginde, "İlan ilan değil, kuyruklu yalan, kuyruklu yalan. Diyor ki, 'Mezarlıklar imara açıldı'. İstanbul'da imara açılan mezarlık duyan oldu mu? Allah için söyleyin oldu mu?" ifadelerini kullandığını, hatırlatan Özdemir şunları kaydetti:

"Tarih 13 Mart 2025, karar numarası 415. Avcılar'da 65 dönüm demiştik ama sonraki araştırmalarımızda gördük ki başkaca parsellerin de birleştirilmesiyle birlikte imara açılan mezarlık alanı yaklaşık 180 dönüm. Mali değeri ise 30 milyar lira. Bu kadar büyük bir rantın bir şahsın arazisi üzerinde nasıl imara açıldığının kararını sizlerle paylaşmış olacağız. Bu dosyanın içerisinde bizzat AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin Cumhur İttifakı'nın şerhine rağmen alınan kararın ve o dönem görevi başında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzasıyla verilen evrakı buradan kamuoyuyla paylaşıyorum."

"İSTANBUL'UN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU VATANDAŞLARIMIZA ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Siyaset yaparken özellikle söyledikleri her sözün mutlaka yarın karşılarına çıkacağı gerçeğiyle hareket eden bir partinin mensubu olduklarını vurgulayan Özdemir, kamuoyuyla paylaştıkları her bilginin mutlaka sağlamasını yaptıklarını söyledi.

Özdemir, "Doğru olmayan sözleri çok rahat bir şekilde ifade eden, gerçeklikle ilgisi olmayan her konuyu anlık siyasi kazanç kazanımıyla, medya ile paylaşan bir anlayışın Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize ve milletimize vereceği ve katacağı hiçbir şeyin olmadığını üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyorum." dedi.

Bu çalışmalarının, millete olan bağlılıklarının bir karşılığı ve milletin hukukunu korumayı gözettiklerinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Özdemir, "Bu hukuku korumaya ve bu hukukun mücadelesini vermeye yılmadan devam edeceğiz. Mecralarımız, ay sonuna kadar milletimizi bilgilendirmeye ve milletimize gerçekleri söylemeye devam edecektir. İstanbul'un ve İstanbullunun içine düştüğü durumu vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bizim CHP'ye en önemli tavsiyemiz, milletimizin vermiş olduğu yetkiyi doğru bir şekilde kullanıp, içine düştüğü bu durumdan İstanbul'u ve İstanbulluları bir an önce kurtarma çabasına girmesidir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, basın toplantısının ardından mezarlıkların imara açılmasına ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporlarını ve İBB Belediye Meclisi'nin kararını basın mensuplarıyla paylaştı.



AK Parti'nin afişleri CHP'yi panikletti Özdemir: İstanbul halkının gözüne bant çekemeyecekler