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Bir anda dengesini kaybetti... Gözüne saplanan bıçak ile hastaneye geldi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde elinde bıçak olan adam dengesini kaybedip yere düştü. Yaşlı adam gözüne saplanan bıçak ile hastaneye kaldırarak hemen ameliyata alandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:06
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Olay Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki E.E. elinde bıçak varken bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Vatandaşın elinde ki bıçak düşme ile birlikte gözünün yanından içeri girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler E.E.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından gözündeki bıçak ile birlikte Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırarak hemen ameliyata alandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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