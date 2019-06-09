Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran tarihinde Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edildi.
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