PKK'ya ağır darbe! Gri listedeki 'Karker' öldürüldü
KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi
KIRAN operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Listedeki Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu belirlendi
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