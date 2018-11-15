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Grönland'in kuzeyinde meteor çapması sonucu oluşan, buz tabakası altında yer alan dev bir krater keşfedildi

Danimarka Doğa Tarihi Müzesine bağlı Jeo Genetik Merkezi ve Kopenhag Üniversitesinden bilim adamları, Grönland'de Hiawatha Buzulunda 31 kilometre çapında bir krater keşfetti.

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Yaklaşık bir kilometrelik buz tabakasının altında kalan kraterin, Paris'in yüzölçümünden daha büyük olduğu ve Dünya'da meteor çarpması sonucu oluşan en büyük 25 krater arasında yer aldığı belirtildi.
 
Keşfin, yerkürede kıtasal buz tabakaları altında keşfedilen ilk krater olduğu kaydedildi.
 
Bilim adamlarının, ilk kez 2015 yılında Hiawatha Buzulunda dairesel bir çöküntü tespit ettiği, 3 yıllık araştırmanın ardından çöküntünün bir kilometre genişliğinde demirli gök taşının çarpması sonucu oluşan bir krater olduğunun doğrulandığı ifade edildi.
 
Keşifle ilgili ayrıntılar Science Advances dergisinde yayınlandı.

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