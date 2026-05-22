İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7447
  • EURO
    53,1215
  • ALTIN
    6651.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülistan Doku soruşturması! İçişleri Bakanlığı Altaş için harekete geçti: Akşam'ın haberi FBI ile paylaşıldı
Güncel

Gülistan Doku soruşturması! İçişleri Bakanlığı Altaş için harekete geçti: Akşam'ın haberi FBI ile paylaşıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ın yakalanması için girişimler hızlandırıldı. Bu kapsamda, 24 TV ve Akşam gazetesinin özel röportajının ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldığı ifade edildi.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Gülistan Doku soruşturması! İçişleri Bakanlığı Altaş için harekete geçti: Akşam'ın haberi FBI ile paylaşıldı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, yapılan açık kaynak araştırması sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine röportaj verdiği tespit edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNME NİYETİNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.

AKŞAM VE 24'ÜN HABERİ FBI İLE PAYLAŞILDI

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

Gülistan Doku cinayetinin kara kutusunu AKŞAM buldu: Türkay katletti, Şükrü yok etti
  • Gülistan Doku
  • umut altaş

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.