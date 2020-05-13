İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,98
  • EURO
    7,5958
  • ALTIN
    384.175
  • BIST100
    100669
Güncel

Gülistan Doku'dan 130 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 130 gündür jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:42
ABONE OL

5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediliyor. Çanakkale ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler ile Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirerek arama yaptı. AFAD ekipleri ise botlarla baraj boyunca taramalar gerçekleştirdi.

Devam eden çalışmalarda henüz Gülistan Doku’ya ait bir ize rastlanamadı.

Koronavirüs sonrası lavanta ve kekik yağlarına rağbet arttı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.