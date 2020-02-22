İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    322.823
  • BIST100
    116829
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor
Güncel

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 49 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi17:24 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:24

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmalarına, AFAD ekiplerinin yanı sıra Van ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Ekipler, göl suyundaki görüş mesafesinin çok düşük olması nedeniyle dalış yapamadı.

Yağışlı havaya rağmen baraj gölünde ekiplerin botlarla dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Belaruslu yatırımcı: Türkiye, geçmişi ve hikayesi çok büyük olan bir ülke

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı
Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Hayalet avcı uçağı tanıtıldı

Bu kuş 49 bin yaşında
Bu kuş 49 bin yaşında

Bu kuş 49 bin yaşında

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek
Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Türkiye'de bir ilk oldu, ihraç edilecek

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti

Mehmet Aslan, 'Tweetleri şoförüm attı' dedi, savcılık harekete geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.