İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2022 Perşembe / 14 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7872
  • EURO
    16,3619
  • ALTIN
    922.319
  • BIST100
    2130.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı gözaltına alındı
Güncel

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı gözaltına alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

DHA17 Mart 2022 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 15:30
ABONE OL

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynel A. ile ilgili gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla Zeynel A., bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Zeynal A.'nın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alındığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.