Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya'ya gelen Azerbaycan Milli Sanayi Savunma Bakanı Medet Guliyev, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bu çerçevede Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Azerbaycan bisiklet alanında iş birliği protokolü imzaladı. Yüce, Sakarya'nın bisiklet şehri unvanına sahip olması münasebetiyle Bakan Guliyev'e bisiklet takdim etti. Yüce, "Bizler iki devlet bir millet olarak aramızdaki bağı ebediyete kadar güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Sakarya, Türkiye'nin önemli bir metropol şehridir ve birçok kültürü bir arada bulunduran bir mozaiktir. Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlarımız şehrimizde yaşamaktadır. Sakarya aynı zamanda önemli bir sanayi merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyanın birçok noktasına ihracat gerçekleştirmektedir. Şehrimiz; hayvancılık, gıda ve tarım alanında oldukça gelişmiş bunun yanı sıra turizmiyle, doğasıyla büyük bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Şehrimiz spor alanında da oldukça gelişmektedir. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına layık görülmüştür" diye konuştu.

"BİZ TÜRKİYE İLE YEK BİR VÜCUT GİBİYİZ"



Sakarya'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyen Bakan Guliyev, "Biz Türkiye ile yek bir vücut gibiyiz. Sakarya'nın spor alanında olmak üzere farklı birçok alandaki gelişimini çok iyi bir şekilde takip ediyoruz. Bizler, Başkanımız Ekrem Yüce'nin Sakarya'ya nasıl hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Bisiklet şehri olmasının yanı sıra Avrupa Spor Şehri de olan Sakarya ile iş birliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sakarya Büyükşehir ile önemli bir protokol imzaladık. Burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, aramızdaki iş birliğinin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bizler iki devlet tek millet olarak daha birçok adımı beraber atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.