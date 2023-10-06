Gümrük kapısından geçmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı

İpsala Mülki İdare Amirliği koordinesinde, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe alınan ve yurtdışına çıkmak üzere İpsala Gümrük Kapısına gelen Moldova Uyruklu A.T. isimli şahsın idaresindeki Moldova plakalı bir tırda arama yapıldı. Aramalarda tırın dorsesine saklanmış vaziyette 60 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu; "Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık" suçlarından gözaltına alınan araç sürücüsü A.T. isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 60 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurtdışı edilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.