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Gümrük muhafaza ekiplerinden 16 uluslararası operasyon

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce, gerçekleştirilen 16 uluslararası operasyonda; ilaç, cep telefonu, kaçak sigara ve kaçak saatler ele geçirildi.

DHA20 Ekim 2022 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
Gümrük muhafaza ekiplerinden 16 uluslararası operasyon
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik sınır kapıları ve havaalanlarında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla ortak operasyonlar gerçekleştirildi. Son dönemde gerçekleştirilen 16 uluslararası operasyonda; toplamda 3 milyon 230 bin TL değerinde 352 bin 862 ilaç ve medikal malzeme, 149 bin TL değerinde cep telefonu, 548 bin doldurulmuş makaron, 490 bin boş makaron, 27 bin 220 paket sigara, 2 bin 109 adet elektronik sigara kartuşu ve yaklaşık 300 bin euro değerinde lüks marka saatler ele geçirildi.

  • Gümrük muhafaza ekipleri
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