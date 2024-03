Gümrükçüoğlu BM'de KADEM Kadın Destek Merkezleri'ni tanıttı

KADEM'den yapılan açıklamaya göre vakıf, 1-22 Mart'ta New York'ta gerçekleştirilen BM Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu kapsamında bir panel düzenledi.



Gümrükçüoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan panele, dünyadaki kadın destek merkezleri ve sığınma evlerinin temsilcileri katıldı.

Moderatörlüğünü KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nursem Keskin Aksay'ın yaptığı panelde, kadın destek merkezleri ve iyi uygulamaları anlatmak üzere New Jersey'deki Women's Rights Information Center adına Lil Corcoran, Faces of Hope adına Jean Fisher, Women Welfare Organisation adına Amna Rumaisa, Malikah adına Rana Abdelhamid ve Türkiye'den KADEM adına da Doç. Dr. Aslıhan Nişancı konuşmacı olarak yer aldı.

- "DEPREM BÖLGESİNDE BİR YILDA 6 BİNE YAKIN KADINA HİZMET VERDİK"



Gümrükçüğlu, kadın destek merkezlerinin 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatarak, projeyle, 15-29 yaş arası eğitime ve çalışma hayatına katılamayan kadınların ekonomik ve sosyal dönüşümünü desteklemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bu kategoride yer alan, kendini yalnız hisseden ve desteğe ihtiyaç duyan kadınların, merkezlerine başvurabildiğini aktaran Gümrükçüoğlu, "Kadınlar, kadın destek merkezleri gelerek sorularına cevap bulabiliyor, ihtiyaçları olan her alanda destek isteyebiliyorlar. Merkezlerimizde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan profesyonel ekiplerimiz var." ifadelerini kullandı.

Merkezin işleyişi hakkında detaylı bilgiler veren Gümrükçüoğlu, sadece İstanbul'daki Kadın Destek Merkezinde 2517 kadına hizmet verdiklerine dikkati çekti.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine de değinen Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Depremin 3'üncü haftasında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kadın destek merkezlerimizi açtık. Deprem sonrası ne yapacağını, nereden yardım alacağını bilmeyen kadınlara rehberlik ettik. Kadınlara ve çocuklara kurslar, etkinlikler, eğitimler düzenledik. Deprem bölgesindeki kadın destek merkezleri aracılığıyla psiko-eğitimler ve grup çalışmaları ile 372 kişiye, rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında düzenlenen kurslarla 475 kişiye, kadınların istihdamına yönelik eğitimlerle 50 kişiye ulaştık. Deprem bölgesinde açtığımız merkezlerimizle bir yılda 6 bine yakın kadına hizmet verdik."

- KESKİN VE NİŞANCI'NIN KONUŞMALARI



Nursem Keskin Aksay da alternatif kadın destek merkezi modellerini anlatma, kadınların karşılaştıkları zorlukların karmaşık parametrelerini ve bütünsel refah olanaklarını dünyanın dört bir yanından çeşitli örneklerle ele almayı amaçladıklarını bildirdi.

Kadın Destek Merkezi proje danışmanı Aslıhan Nişancı ise KADEM'in kurduğu Kadın Destek Merkezleri'nin vaka yönetimi süreçlerini anlattı. Nişancı, "İstanbul'da ve deprem bölgesinde kadınları desteklemekle kalmıyor, güçlenme süreci boyunca onlara eşlik ederek bu özel yolculuğu kadınlara kolaylaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

- PANEL VE PARALEL ETKİNLİK



Dezavantajlı kadınlara destek veren merkezlerin yanı sıra en iyi uygulama örneklerinden biri olan KADEM kadın destek merkezlerinin anlatıldığı panelde, diğer panelistler de iyi uygulama örnekleri üzerinde durdu.

KADEM'in kadınların çok yönlü güçlendirilmesini amaçlayan projelerinden "Kadın Destek Merkezi" modelinin, NGO CSW/NY bünyesinde anlatıldığı "Bütüncül İyi Olma Hali için Birlikte Yürümek: Kadın Merkezlerinden Alternatif Uygulamalar (Walking Together for Holistic Wellbeing: Alternative Practices from Women's Centers)" başlıklı paralel etkinlik ise Türkevi'nde gerçekleşti.