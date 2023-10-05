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Güncel

Gümrükte bidonlara saklanmış 56 kilo insan saçı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılara yönelik başlattığı operasyonda Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, 56 kilo 230 gram ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon 349 bin lira değerinde insan saçına el konuldu.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Gümrükte bidonlara saklanmış 56 kilo insan saçı ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir kişi ve bir özel aracı şüpheli bularak takibe aldı.

Düzenlenen ilk operasyonda, takibe alınan kişi x-ray taramasına sevk edildi. Ekiplerin kontrolleri sonucu kişinin ayakkabı tabanlığının altında ve beraberindeki valizde 4 kilo 900 gram ağırlığında ve 117 bin 665 lira değerinde insan saçı bulundu.

Ekiplerin özel araca yönelik operasyonunda ise taşıtın x-ray taraması yapıldı. Tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı fiziki aramaya geçildi.

Araçta bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram ağırlığında ve 1 milyon 231 bin lira değerinde saç bulundu.

Böylece, iki operasyonda yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan 56 kilo 230 gram ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon 349 bin lira değerinde insan saçına el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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