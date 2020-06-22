İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8585
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    385.406
  • BIST100
    115400
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü
Güncel

Gümüşhane'de başından silahla vurulan kişi öldü

Gümüşhane'de birlikte alkol aldığı şahıs tarafından başından silahla vurulan kişi öldü.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 14:51
ABONE OL

İddiaya göre, Kelkit ilçesinde dün gece saatlerinde 24 EU 145 plakalı araç içerisinde alkol alan Y.Ö, L.S. (32) ve K.Y. (51), kısa süre sonra hakaret gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan K.Y, ön koltuktaki L.S'nin başına tabancayla bir el ateş etti.

Yaralanan L.S, araçtakilerce Gerdekhisar köyü yolu üzerindeki Dereyüzü mevkisindeki dere kenarına bırakıldı.

Daha sonra zanlı K.Y'yi Erzincan yolu üzerinde bırakan araç sürücüsü Y.Ö, durumu Kelkit İlçe Emniyet Müdürülüğü ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda geldikleri Dereyüzü mevkisinde L.S'nin cansız bedenini buldu.

Polis, zanlı K.Y'yi olaydan birkaç saat sonra Tütenli köyündeki bir akrabasının evinde, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan K.Y. ve Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Metrobüsün içinde akılalmaz görüntü! Böyle korundular

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.