Gümüşhane'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, inşaat halindeki binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
- AA
Selimiye köyünde bir akrabasına ait 3 katlı binanın çatısında çalışan Zafer Arslan (41), dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Ağır yaralanan Arslan'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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