24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve erzak deposu imha edildi

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun ifadesi doğrultusunda, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde örgüte ait silah ve erzak deposu bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Düdükkanlu, Giresun ve Trabzon İl Jandarma Komutanlıkları sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlarla koordineli olarak Gümüşhane Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bu doğrultuda kentin Kürtün ilçesinin Damlı ve Elceğiz köyleri kırsalında Düdükkanlu'nun gösterdiği alanlarda yapılan aramada, örgüte ait silah ve erzak deposu bulundu.

Depolardaki aramalarda 3 RPG 7 anti-tank mühimmatı ve RPG 7 sevk fişeği, 2 güneş paneli, 1 RPG 7 roketatar dürbün ve adaptörü, çok miktarda yaşam malzemesi ve teröristlerin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) yakalanmamak için kullandığı değerlendirilen bir şemsiye ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ekiplerce olay yerinde imha edildi.

Düdükkanlu'ya yapılan yer gösterme ve bu doğrultudaki operasyonel faaliyetlerin Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Başkan Erdoğan Necip Fazıl´ı ´Canım İstanbul´la andı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Atlamak istedi! Kurtarılınca koşarak kaçtı

Atlamak istedi! Kurtarılınca koşarak kaçtı

3 Fransız vatandaşına idam cezası verdiler

3 Fransız vatandaşına idam cezası verdiler

"CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum"

'CHP adayına yönelik protestoları doğru bulmuyorum'

Hava trafiğinde devrim gibi adım! İlk kez uçtu

Hava trafiğinde devrim gibi adım! İlk kez uçtu

Sokak röportajında söylediği akılalmaz söz üzerine gözaltına alındı

Sokak röportajında söylediği akılalmaz söz üzerine gözaltına alındı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balonlar düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balonlar düştü

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Cani adam markette bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Rusya füzeleri bu kez Kuzey'de ateşledi

Rusya füzeleri bu kez Kuzey'de ateşledi
 

POPÜLER HABERLER

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Time dergisi seçti! 2019'un en iyi dizileri

Nusret'e Cannes'dan ödül

Nusret'e Cannes'dan ödül

İşte Baba Vanga'nın dünya için büyük kehanetleri

İşte Baba Vanga'nın dünya için büyük kehanetleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA