Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü

AA 15 Şubat 2020 Cumartesi17:40 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:40

Fatih Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Törene katılan bazı vatandaşlar da süsledikleri atlarıyla Atatürk Caddesi'nde Türk bayrağı taşıdı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin bir daha böyle karanlık ve zor günleri yaşamaması temennisinde bulundu.

Son 17 yılda Gümüşhane'ye 15 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Yıldırım, "Gümüşhane'yi tüneller şehri yaptık. Trabzon'dan Bayburt'a, Erzincan'a her yerde tünel var. Çevre yolumuzu dağları dele dele tamamladık, hizmete aldık. Bu 15 milyar yatırımın 8 milyarı ulaştırma yatırımlarıdır. Şimdi de Trabzon'u yarım saat daha kısaltacak, bir saatin altına düşürecek Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 65'i bitti. Ayrıca Bayburt tarafında Vauk tünellerinin yapımı da devam ediyor. Erzincan'ı Gümüşhane'ye daha da yaklaştıracak Pekün tünellerinin de inşaatı tüm hızıyla devam ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, kurtuluşun önemine dikkati çekerek, "Kurtuluş elbette önemli. Sadece kurtuluşumuzla gurur duymamız yetmez. Gelişmemiz, büyümemiz lazım. Dünyanın lider ülkeleri arasında haklı yerimizi almamız lazım. Hedef dünyanın 10 büyük ülkesi arasına girmek. Geriye dönüp 17 yıla baktığımızda gelecek 17 yılımızın çok daha büyük başarılara vesile olacağını görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İlk defa geçtiğimiz yıl bütçemiz 2 milyar dolara yakın, 10 milyar lira cari fazla verdi. Yani gelirlerimiz, giderlerimizden daha fazla oldu. 2018'de yaşadığımız kur ve faiz operasyonundan sonra ekonomimiz derlenme, toparlanma sürecine girmiş oldu. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğiz."

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Anadolu'yu vatan yapan ve vatan, bayrak, mukaddesat uğruna can veren aziz şehitleri rahmetle andı.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise kurtuluş törenlerinin milletin hafızasını tazelemek ve o zorlukları yaşayan atalar için empati yapmak gibi çok hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Gümüşhane Belediyesince katılımcılara pilav-kavurma ikram edildi.

Törene, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve davetliler katıldı.

Elazığ depremi, Van'daki çığ felaketi ve İdlib'de askerlerin şehit olması dolayısıyla konser kısmı iptal edilen kurtuluş etkinlikleri, akşam saatlerinde yapılacak yürüyüşle sona erecek.