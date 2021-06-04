Günaydınlı cuma mesajları! Resimli ve güzel sözlü cuma mesajları

04 Haziran 2021 Cuma 09:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 09:50

Güzel sözlü cuma mesajları, dualı ve anlamlı mesajlar bu mübarek Cuma gününde Instagram, Facebook ve Whatsapp üzerinden paylaşılıyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Güzel, anlamlı, günaydınlı cuma mesajları göndererek sevdiklerini anıyor. Resimli güzel sözlü cuma mesajlarını resimli ve yazılı olarak haberimizde derledik.

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi en çok paylaşılan gönderiler arasında yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde göndereceğini günaydınlı cuma mesajları ile günün maneviyatını sevdiklerinize hatırlatabilirsiniz. İşte resimli, anlamlı, yazılı, kısa, günaydınlı ve güzel sözlü cuma mesajları..

GÜNAYDINLI CUMA MESAJLARI

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

GÜZEL SÖZLÜ CUMA MESAJLARI

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin...Hayırlı Cumalar!

Allah'ım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp, Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar...

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah... Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım...

Ne ev sahibiyim bu alemde, ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah'ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.