13 Ağustos 2020 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:03

NASA'dan yapılan açıklamada Güneş'te yeni bir patlama meydana geldi. Uzmanlar AR2770 adı verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve gelecek birkaç gün içinde Dünya'daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceği konusunda uyardı. ABD'li amatör astronom Martin Wise Güneş'te esrarengiz bir leke gözlemledi. Bilim insanları ise Mars büyüklüğündeki lekenin Dünya'ya döndüğünü açıkladı. Uzmanlara göre AR2770 ismindeki bu leke, patlayabilir ve gelecek birkaç gün içinde elektromanyetik sistemlerde sıkıntılar yaşatabilir. Peki Güneş patlaması 2020 ne zaman olacak? Güneş patlamasının sonuçları nedir?

GÜNEŞ PATLAMASI NE ZAMAN OLACAK 2020?

Bilim insanları Güneş’te gözlemlenen büyük bir karanlık noktanın Dünya’ya doğru döndüğünü ve boyutunun gelecek birkaç gün içinde artabileceğini belirtti. AR2770 olarak adlandırılan lekenin Mars'ın genişliğinde bir 'birincil karanlık çekirdeğe' sahip olduğu belirtildi. Güneş lekesi, 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi olan Solar Cycle 25'in bir parçası ve üzerinde şu anda ufak patlamalar meydana geliyor. AR2770 henüz çok büyük patlamalar üretmemiş olsa da, uzmanlar Dünya’daki elektromanyetik operayonları ve tesisleri devre dışı bırakabilecek olayı yakından takip ediyor.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması, Güneş lekelerini oluşturan manyetik ilmek üzerindeki plazmanın, manyetik konfigrasyon değişimi nedeniyle ani olarak salınmasıyla meydana gelir.

Güneş patlaması, NASA'ya göre Güneş lekelerinin yakınında yer alan manyetik alanlardan kaynaklı ani bir enerji boşaltımı olarak tanımlanıyor. Çıkan enerji ile birlikte dağılan yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine giriyor ve radyo, telefon, uydu ve elektrik hatlarında hasara neden olabiliyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara denilir. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket ederler.

Yeni güneş lekesi, ABD’nin Florida eyaletinde gözlem yapan amatör gökbilimci Martin Wise tarafından tespit edildi. Trenton'dan görüntü alan amatör astronom Martin Wise tarafından gözlemlendi. Ardından bilim insanları harekete geçti. Space Weather’ın raporlarına göre, AR2770'in, Dünya atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun Güneş patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor.

GÜNEŞ PATLAMASININ SONUÇLARI NEDİR?

Güneş patlamaları nedeniyle açığa çıkan enerji, dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer.

Güneş patlamaları insanlık tarihinde birçok kez karşılaşılan bir durum. Bu patlamalar, Güneş sistemindeki gezegenleri büyük ölçüde etkiliyor. Tabi buna bağlı olarak Dünya'yı da. Yaşanan Güneş patlamaları sonucu yayılan elektromanyetik dalgalar, Dünya'daki dijital yaşamın ise tabiri caizse kepenkleri kapatmasına neden oluyor. Patlamalar sonucu telefon ve radyo hatlarında, GPS gibi elektromanyetik sistemlerde aksaklıklar meydana geliyor. Amatör astronom Martin Wise'ın keşfettiği Güneş lekesi de Dünya'daki dijital yaşamı fazlasıyla etkileyecek bir potansiyele sahip.

Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.

Öte yandan bu patlamalar, yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde frekeansların boyutu da ölçülebiliyor.

DÜNYA'DAKİ ELEKTRONİK YAŞAM DEVRE DIŞI KALABİLİR

Bilim insanlarına göre 11 yıllık yeni elektromanyetik aktivite dönemi Solar Cycle 25'in bir üyesi olan AR2770 üzerinde şimdilik ufak patlamalar yaşanıyor. Bu patlamalar ile AR2770, Dünya atmosferine küçük dalgalar gönderiyor. Yani henüz hasar boyutunu tarif eden 'katil' boyutunda bir patlama meydana gelmiş değil. Fakat büyük bir patlama yaşanma ihtimali çok yüksek. Yaşanacak büyük patlamada ise Dünya'daki birçok elektromanyetik sistem, devre dışı kalabilir. Üstelik lekenin gün geçtikçe büyüdüğünü hesaba katınca bunun Dünya'daki elektronik hayatı etkileyen bir patlamaya sebep olması muhtemel görünüyor. Hatta yaşanacak bir patlamadan Dünya yörüngesindeki uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar dahi etkilenebilir deniliyor.