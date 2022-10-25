Güneş tutulmasına güneş gözlüğü ile bakılır mı? 3d gözlükle güneş tutulması izlenir mi?

Güneş tutulmasını izlemek isteyen milyonlarca kişi, güneş gözlüğü ile bakılıp bakılmaması gerektiği konusunda tereddüt yaşıyor. Güneş tutulması, Türkiye Saati İle 12.40 - 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Uzmanlar, güneş tutulmasının çıplak gözle izlenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki 3d gözlükle güneş tutulması izlenir mi?

GÜNEŞ TUTULMASINA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ İLE BAKILIR MI?

Uzmanlar güneş tutulması sırasında güneşe özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözle asla bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Zira, tutulma sırasında güneşe korumasız veya yeterli koruma olmadan bakılması durumunda gözlerde uzun vadede hasar yaratan etkiler meydana gelme ihtimali bulunuyor.

Güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi gözlemlemek için özel filtreler kullanılması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

3d GÖZLÜKLE GÜNEŞ TUTULMASI İZLENİR Mİ?

Güneş tutulmasını izlemek için 3D denilen üç boyutlu gözlüklerin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, bu gözlüklerle güneş ışıklarına uzun süre maruz kalmanın gözde kalıcı hasar bırakabileceğini belirterek tutulmayı izlemenin en sağlıklı yolunun tutulma gözlükleri olduğunu belirtiyor.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan yılın ikinci ve son güneş tutulması, Türkiye Saati İle 12.40 - 15.05 saatleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca sürecek olan kısmi tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de görülecek.

Güneş tutulması Türkiye saati ile 11.58'e ABD Uzay Ajansı NASA tutulmayı canlı yayında verecek.

Güneş tutulması canlı izle 2022! NASA güneş tutulması (Solar Eclipse live) canlı yayını izle!