İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7806
  • EURO
    32,5604
  • ALTIN
    1957.82
  • BIST100
    7532.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güney Afrika'nın İsrail başvurusuyla ilgili Türkiye'den açıklama
Güncel

Güney Afrika'nın İsrail başvurusuyla ilgili Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika'nın, 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurunun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Güney Afrika'nın İsrail başvurusuyla ilgili Türkiye'den açıklama
ABONE OL

Sözcü Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in üç aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının temenni edildiğini vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.