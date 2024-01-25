İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2821
  • EURO
    32,9673
  • ALTIN
    1969.06
  • BIST100
    8168.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sahilinde sığınmacı teknesindeki çocuk hayatını kaybetti
Güncel

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sahilinde sığınmacı teknesindeki çocuk hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sahillerinde ekipler tarafından kurtarılan 60 kişilik sığınmacı teknesinde bulunan kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sahilinde sığınmacı teknesindeki çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

Rum medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan sınırındaki bir bölgeden balıkçı teknesiyle ayrıldıktan sonra Doğu Akdeniz'de günlerce sürüklenen, GKRY sahillerinin 30 mil açığında ekiplerce kurtarılan balıkçı teknesindeki 60 kişilik grup arasında bitkin halde bulunan ve Suriyeli olduğu değerlendirilen bir kız çocuğu kalbinin durması sonucunda hayatını kaybetti.

Teknede yer alan ve yaralı halde Güney Lefkoşa'da hastaneye kaldırılan 2 çocuğun ise tedavileri sürüyor.

Balıkçı teknesindeki sığınmacılardan bir kısmında alt uzuv kırıklarına rastlandı.

Teknede bulunan ve insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 47 yaşındaki bir kişinin polis sorgusu devam ediyor. Göçmen grubun tamamının Suriyeli olabileceği değerlendiriliyor.

Bazı medya kuruluşları konu ile ilgili yayınladıkları haberlerde, GKRY açıklarında dün bulunan teknenin aşırı yüklü olduğunu, 18 Ocak'ta Doğu Akdeniz'de yakıtının bitmesi üzerine o günden beri sürüklendiğini ve teknenin seyrüsefer cihaz ve aygıtlarından yoksun olduğunu ileri sürdü.

KKTC SAHİLLERİNE 1 AYDA 3 CESET VURDU

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine son bir ayda Suriyeli sığınmacılara ait olduğu ileri sürülen 3 ceset vurdu.

KKTC Polis Basın Subaylığından derlenen bilgilere göre, KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak'ta 3 ceset bulundu.

KKTC kıyılarında bulunan ilk cesede 8 Ocak'ta yerel saatle 13.15 (TSİ:14:15) sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde ihbar üzerine ulaşıldı.

Polisin yaptığı incelemede bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, çürümüş ve açıktan kıyıya vurmuş olduğu tespit edildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak'ta Dipkarpaz'da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Dipkarpaz'daki Piknik Burnu mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu kaydedildi.

Üçüncü ceset ise 22 Ocak'ta Dipkarpaz'ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil Şeridi'nde bulundu. İhbar üzerine bulunan cesedin yine bir kadına ait olduğu açıklandı.

KKTC'li yetkililer, ülke kıyılarına vuran 2'si kadın 3 ceset ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, cesetlerin muhtemelen bir teknede ölen Suriyeli sığınmacılara ait olduğunu belirterek, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdiler.

Suriye'deki iç savaşın ardından sığınmacılar için Avrupa ülkelerine ulaşmak için cazip bir ulaşım durağı olarak görülen Kıbrıs hem Suriye hem de Lübnan kıyılarına yaklaşık 100 mil (161 km) uzakta bulunuyor.

Ada'nın kuzeyindeki KKTC ile güneyindeki Rum Yönetimi, 2012 yılından itibaren her yıl artan düzensiz göç ile mücadele etmeye çalışıyor.

  • Güney Kıbrıs
  • tekne
  • sığınmacı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.