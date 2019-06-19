Güneydoğulu Kürt iş adamları ‘Yıldırım’ diyecek 

23 Haziran İstanbul seçimlerine kısa bir süre kala Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen milletvekilleri İstanbul’a karargâh kurdu. Bölge illerinden gelen vekiller İstanbul’da hemşerileri ile bir araya gelerek 23 Haziran seçimleri için destek istiyor. Doğu ve Güneydoğulu Kürt iş adamları da yaptıkları açıklamada Binali Yıldırım’a destek vereceklerini belirtti. İstanbul’daki Kürt aşiret liderleri ve işadamlarıyla bir araya gelen TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Bağcılar ve Esenlerde yaptığı görüşmelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

PROJELERİN MİMARI

Önceki gün Bağcılar’da Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır kökenli yaklaşık 3000 vatandaşla bir araya gelen Gülpınar 23 Haziranda Kürtlerin Ak Parti adayı Binali Yıldırım’ı destekleyeceğini söyledi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun bir proje olduğunu vurgulayan Gülpınar, Binali Yıldırım’ın ise projelerin mimarı olduğunu söyledi. Terör örgütleri ile Türkiye düşmanlarının AK Parti’ye karşı CHP adayını açıktan desteklediğin ve propagandasını yaptığını ifade eden Gülpınar, İstanbulluların 23 Haziran bu oyunu bozacağını kaydetti. Gülpınar, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde geniş katılımlı programlar düzenleyerek binlerce Güneydoğulu hemşerisiyle buluştu.