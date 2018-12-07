Güngören'de silahlı soygunda kişi 1 yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Sancak Sokağı'nda silahlı iki şüpheli, tahsilatçı olduğu öğrenilen bir kişiyi yaralayarak çantasını gasbetti. Saldırganlar daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan tahsilatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.