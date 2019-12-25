İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9406
  • EURO
    6,5977
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113182
Güncel

Güngören'de sokakta ceset bulundu

GÜNGÖREN'de park halindeki kamyonetin yanında erkek cesedi bulundu.

DHA25.12.2019  10:53 - Güncelleme: 25.12.2019  10:53
Olay, Genç Osman Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir kamyonetin yanında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.
 
Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede cesedin üzerinde darp ve yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Cesedin 46 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu'na ait olduğu belirlendi.
 
Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Akılalmaz olay! Çocuğa otomobil kullandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi
Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Emekliye 452 lira ek zam müjdesi

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak
Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

Yüksek tahrip gücüne sahip, gördüğünü vuracak

İşte öne çıkan 3 il
İşte öne çıkan 3 il

İşte öne çıkan 3 il

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?

Ülkedeki nükleer bombanın babası... Kahraman mı, hain mi?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.