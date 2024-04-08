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Güncel

Güngören'de yol verme tartışması baltalı kavgaya dönüştü

Güngören'de, araç sürücüleri arasında trafikte yaşanan baltalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 23:29 - Güncelleme:
Güngören'de yol verme tartışması baltalı kavgaya dönüştü
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Mareşal Çakmak Mahallesi'nde henüz isimleri öğrenilmeyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Arbedede sürücülerden biri aracından aldığı baltayla diğer kişiye vurdu.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi, baltalı sürücü aracıyla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga karışan sürücülerin tespiti için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, arbede sırasında sürücülerden birinin baltayı aracından alması ve diğer sürücüye vurması yer alıyor.

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