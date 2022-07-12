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Güncel

Günler sonra cansız bedeni bulunan genç toprağa verildi

Ankara'nın Bala ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra baraj göletinde cansız bedeni bulunan Emirhan Taşatan (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA12 Temmuz 2022 Salı 17:35 - Güncelleme:
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Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti. Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi. Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde cansız bedeni bulundu.

Emirhan'ın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Bala Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verildi. Taşatan'ın ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. (DHA)

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