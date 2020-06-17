Günlük corona virüs tablosunda son durum ne? Türkiye koronavirüs tablosu günlük vaka sayıları

17 Haziran 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısında yaşanan yükseliş sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrası vatandaşlar günlük corona virüs tablosunu araştırmaya koyuldu. İşte günlük koronavirüs tablosunda vaka sayıları

Dün yapılan 46 bin 800 testten 1467'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 842 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379'a yükseldi.

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 1015 kişi de iyileşti. Dün verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, toplam vaka sayısı 181 bin 298, toplam vefat sayısı 4 bin 842, toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379 oldu.

'TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE CORONA VİRÜSTE SON DURUM

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, " Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 873 bin 198'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 432 bin 477 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 43 bin 393 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 397 bin 328 aktif vaka bulunuyor.

Dünya genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 7 milyon 873 bin 198'e ulaştı.

Vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (850 bin 796),Rusya (520 bin 129),Hindistan (321 bin 626),İngiltere (294 bin 375),İspanya (290 bin 685),İtalya (236 bin 651),Peru (225 bin 132),Almanya (187 bin 423),İran (184 bin 955),Türkiye (176 bin 677),Şili (167 bin 355),Fransa (156 bin 813),Meksika (142 bin 690),Pakistan (139 bin 230),Suudi Arabistan (123 bin 308),Kanada (98 bin 410),Bangladeş (84 bin 379),Çin (83 bin 132),Katar (78 bin 416),Güney Afrika (65 bin 736),Belçika (59 bin 918),Belarus (53 bin 241) ve İsveç (50 bin 931)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 42 bin 791, İngiltere 41 bin 662, İtalya 34 bin 301, Fransa 29 bin 398, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 872, Belçika 9 bin 605, Hindistan 9 bin 199, Almanya 8 bin 867, İran 8 bin 730, Kanada 8 bin 107, Rusya 6 bin 829, Peru 6 bin 498, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 792, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 101, Pakistan 2 bin 632, Güney Afrika 1423, Bangladeş 1139, Suudi Arabistan 932, Belarus 303 ve Katar 70."