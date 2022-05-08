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Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan 603 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 17 bin 564 günübirlik ev denetlendi, aranan 603 kişi gözaltına alındı.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 10:38 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 286 ekipten oluşan, 26 bin 412 personelin katıldığı denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işleticiye ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 267 günübirlik işletmeci hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı, ayrıca 54 günübirlik işletmenin kapatılması için işlem yapıldı.

Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontroller sonucunda, haklarında verilen çeşitli sürelerdeki hapis cezaları nedeniyle aranan 19 ve yakalama emri ile aranan 584 olmak üzere toplam 603 kişi gözaltına alındı.

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