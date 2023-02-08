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Gürcistan'dan Türkiye'ye bir yardım ekibi daha yola çıktı

Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi daha gönderdi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
Gürcistan'dan Türkiye'ye bir yardım ekibi daha yola çıktı
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Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Yönetim Hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, bir arama ve kurtarma ekibinin daha Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, ekibin, 60 kişiden oluşan ve Adıyaman'da görev yapan ilk ekiple beraber arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Öte yandan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret ederek, burada açılan taziye defterini imzaladı.

- TÜRKİYE'DEKİ DEPREM MAĞDURLARINA DESTEK İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Başkent Tiflis'te Gürcistan Parlamentosunda düzenlenen oturumda, Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Oturumun açılışında konuşan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, parlamentoda, Türkiye'deki deprem mağdurlarına destek için yardım kampanyasının başlatıldığını duyurdu.

Papuaşvili, "Tüm milletvekilleri, bu yardım etkinliğine katılmaya davet ediyoruz." dedi.

- TİFLİS KULESİ, TÜRK BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI

Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Gürcistan'ın dayanışması amacıyla başkent Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Tiflis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tiflis yanınızda. Türk halkına destek ve işbirliğinin bir işareti olarak Tiflis'in kulesi, Türk bayrağı renklerinde aydınlatıldı." ifadesine yer verildi.

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