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Gürcistanlı spikerden Türkiye'ye destek: Canlı yayına Türk bayrağı rozetiyle çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Gürcistan'da AktualTv isimli kanalda ana haber spikeri Natela Alazova, canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Gürcistanlı spikerden Türkiye'ye destek: Canlı yayına Türk bayrağı rozetiyle çıktı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Gürcistan'da AktualTv isimli kanalda ana haber spikeri olan Natela Alazova canlı yayına yakasında Türk bayrağı rozetiyle çıktı. Gürcistanlı spiker, deprem haberini sunmasının ardından, "Başınız sağ olsun kardeş Türkiye. Acınız acımızdır, kederiniz kederimizdir. Tüm kalbimizle sizlerin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın Marneuli şehrinde Türkiye'deki depremzedelere yardım toplamaya başlanırken, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatıyla da deprem bölgelerine 100 kişilik özel arama-kurtarma ekibi gönderildi.

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