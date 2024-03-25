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Guterres: Gazze tasarısının uygulanmaması affedilemez

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya ilişkin, 'Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez.' dedi.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Guterres: Gazze tasarısının uygulanmaması affedilemez
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BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi.

Guterres, paylaşımında, "Güvenlik Konseyi, Gazze ile ilgili uzun zamandır beklenen ve acil ateşkes ile tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep eden tasarıyı az önce onayladı. Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez." değerlendirmesini yaptı.

BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

  • BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
  • BM Genel Sekreteri Guterres
  • Antonio Guterres

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