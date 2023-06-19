Guterres'ten Sudan uyarısı

Guterres, Cenevre'de Sudan ve bölgeye insani yardımı desteklemek için düzenlenen üst düzey konferansın açılış törenine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Sudan'da çatışan tüm taraflara uluslararası insani ve insan hakları kanunları kapsamında zorunluluklarını yerine getirme çağrısı yapan Guterres, "Çatışmanın tüm taraflarını ve çevredeki ülkeleri, Sudan'da ve sınırdaki ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım çalışanlarının ulaşması için ellerinden geleni yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Sudan için ihtiyaç duyulan 3 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden daha azı karşılandı"

Guterres, Batı Darfur eyaletinde bazı etnik gruplara yönelik saldırı haberlerine de değinerek, "Cuneyne'de cinsiyetçi ve cinsel şiddet olduğu, saldırılarda etnik ayrım gözetildiği iddialarından ötürü özellikle endişeliyim. Sivillere yönelik etnik kimliklerine dayalı hedef gözeten saldırılar, insanlığa karşı suç boyutuna gelebilir." uyarısında bulundu.

Sudan'a verilen desteğin ihtiyaçları karşılamadığının altını çizen Guterres, 2 ay gibi bir sürede 2 milyon kişinin yerinden edildiğine vurgu yaptı.

Guterres, "Sudan için ihtiyaç duyulan 3 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden daha azı karşılandı. Bugün hepinizi hayat kurtarıcı insani yardım için fon sağlamaya, en zor ve tehlikeli koşullarda yaşayan insanları desteklemeye davet ediyorum." çağırısında bulundu.



- Almanya'dan 200 milyon avro taahhüdü

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Katja Keul, yaptığı konuşmada, tarafları "daha fazla gecikmeden sürdürülebilir ateşkes görüşmeleri" yapmaya davet etti.

Keul, ülkesinin Sudan'a 2024'e kadar 200 milyon avro yardım sağlayacağını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, konuşmasında, tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya çağırdı. Lenarcic, Sudan için daha çok fona ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

AB üyesi ülkelerin Sudan'a 500 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu aktaran Lenarcic, "Diğer bağışçıların da acilen kapasitelerinin elverdiği kadar yardım sözü vermesine ihtiyacımız var." dedi.

Konferansa, Mısır, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB) eş başkanlık ediyor.

