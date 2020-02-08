İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.42
  • BIST100
    121015
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayrampaşa'da güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada eski futbolcu öldü
Güncel

Bayrampaşa'da güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada eski futbolcu öldü

Bayrampaşa'da hızla ilerleyen otomobilin yol kenarındaki 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eski futbolcu ölürken yanındaki arkadaşı yaralandı.

DHA08.02.2020  11:09 - Güncelleme: 08.02.2020  11:09

Kaza Bayrampaşa'da geçtiğimiz cuma gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ,İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Yıldırım Bosnaspor eski futbolcusu Serdar Öztürk (36), arkadaşı Hamdi Anıl Sancaklı'nın kullandığı otomobille seyir halindeydi. Hamdi Anıl Sancaklı otomobilin kontrolünü kaybederek park halinde duran bir minibüs ile 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Sancaklı ve arkadaşı Serdar Öztürk otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil bulunan sürücü Hamdi Anıl Sancaklı ile beraberinde ki Serdar Öztürk'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ve yolcu koltuğunda oturduğu öğrenilen Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece saatlerinde meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de park halinde duran yolcu minibüsü ile otomobillere hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise otomobilin çarpması sonrası yolcu minibüsünü savrulduğu görülüyor. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da 'saadet zinciriyle' dolandırıcılık iddiası: 8 kişi adliyeye sevk edildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Türkiye'nin 'kale'si hizmete giriyor
Türkiye'nin 'kale'si hizmete giriyor

Türkiye'nin 'kale'si hizmete giriyor

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz
Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebebin araştırılmasını istiyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.